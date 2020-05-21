В Колпнянской ЦРБ шесть медиков заразились коронавирусом

Но медучреждение не закрыто на карантин.

Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения Орлвской области Иван Залогин. По его словам, в районной больнице, регуправлением Роспотребнадзора были введены ограничительные мероприятия. В течение двух дней там проводилась санитарная обработка. Зараженные медики отстранены от работы.

Иван Залогин: «Проверка в медучреждении еще не завершена. По предварительной информации ряд медиков оказывали помощь пациенту, у которого в последствии был выявлен коронавирус. Это было на этапе поликлиники. По мере завершения проверки мы сможем дать более точную информацию».



Также по информации Ивана Залогина, всего за период пандемии в Орловской области свыше 130 медиков заразились коронавирусом. Руководитель департамента здравоохранения отметил, что в регионе начата работа по страховым выплатам заболевшим медикам.