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В Колпнянской ЦРБ шесть медиков заразились коронавирусом

Но медучреждение не закрыто на карантин.


Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения Орлвской области Иван Залогин. По его словам, в районной больнице, регуправлением Роспотребнадзора были введены ограничительные мероприятия. В течение двух дней там проводилась санитарная обработка. Зараженные медики отстранены от работы. 
 
Иван Залогин: «Проверка в медучреждении еще не завершена. По предварительной информации ряд медиков оказывали помощь пациенту, у которого в последствии был выявлен коронавирус. Это было на этапе поликлиники. По мере завершения проверки мы сможем дать более точную информацию». 

Также по информации Ивана Залогина, всего за период пандемии в Орловской области свыше 130 медиков заразились коронавирусом. Руководитель департамента здравоохранения отметил, что в регионе начата работа по страховым выплатам заболевшим медикам.



Анастасия Дорохова
21 мая 2020 года
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