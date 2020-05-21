Глава департамента здравоохранения Орловской области сдал тест на коронавирус О результатах обследования Иван Залогин рассказал в рамках онлайн пресс-конференции.





Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «Последний тест делал 10 дней назад. Делал потому что был сам в контакте. Тест отрицательный. Специально с какой-то периодичностью я не тестируюсь. Все тестирования были связаны с соблюдением эпидемиологических мер».





Анастасия Дорохова

21 мая 2020 года



