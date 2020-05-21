Орловцы смогут сдать тест на антитела к коронавирусу Правда, не раньше чем через неделю.





Информация об этом прозвучала сегодня в рамках онлайн пресс-конференции руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. По его словам, один из частных медицинских центров уже занимается подобным исследованием. Государственные медучреждения находятся сейчас в процессе подготовки к подобной работе. Иван Залогин: «Ряд медорганизаций занимаются закупкой соответствующих тестов. Мы планируем, самое ранее, если не подведут поставщики, организовать работу по тестированию на антитела на следующей неделе. Кроме этого, Управление Роспотребнадзора ожидает появления тест-системы в своих лабораториях. Они будут проводить исследования на наличие коллективного иммунитета в регионе. Это их плановая задача».





Анастасия Дорохова

21 мая 2020 года



