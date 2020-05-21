Иван Залогин: «Ситуацию на контроле держу» Глава департамента здравоохранения Орловской области прокомментировал предписание прокуратуры о нарушениях по выплатам медицинским работникам.





Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «Все выплаты стимулирующие, которые предписаны в регионе – осуществляются. Все документы – разработаны и приняты. Ситуацию на личном контроле держу. У нас в департаменте организован телефон горячей линии. Также такой телефон действует на уровне Минздрава. Туда обращаются медики, у которых есть вопросы, которые считают, что им не доплатили. Кроме того, на видеоконференциях, которые я провожу с руководителями медицинских учреждений, мы постоянно обсуждаем выплаты. Им поручено проводить активную разъяснительную работу. Разъяснять, кому, сколько и какие доплаты должны быть. Напомню, что стимулирующие выплаты осуществляются не за факт работы в том или ином учреждении, а за факт работы с больными коронавирусом. Каждое обращение на горячую линию мы отрабатываем, вникаем в ситуацию».





Анастасия Дорохова

21 мая 2020 года



