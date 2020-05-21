«Можно понять и девушку, можно понять и администрацию». Иван Залогин о случае с медсестрой из Тулы Ранее в соцсетях появилась фотография девушки в прозрачном защитном костюме, работающей с ковидными пациентами.





Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «На некоторых пациентов, которым она оказывала помощь, возможно, эта ситуация и оказала какой-то терапевтический эффект. Тема дискуссионная. Конечно, учитывая костюмы, которые есть, она исходила из удобных моментов. С другой стороны, выложили фото в интернет – получился скандал. Можно понять и девушку, можно понять и администрацию. Есть требования к внешнему виду медиков. Тут где-то администрация должна либо обеспечивать непрозрачными костюмами и работать с персоналом, чтобы требования к форме одежды соблюдались».





Анастасия Дорохова

21 мая 2020 года



