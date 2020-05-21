Повсеместного тестирования на коронавирус в Орловской области пока не ожидается Подробности проведения исследования рассказал руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Он отметил, что приход в регион тест-систем на антитела облегчит работу. Подобные исследования делаются не в ПЦР-лабораториях, оборудование для которых необходимо отдельно закупать, а в любом медицинском учреждении. Важно только увеличить количество рабочих смен, чтобы обеспечить бесперебойное обследование. По словам Ивана Залогина сейчас же приоритет в тестах на коронавирус отдается медикам, сотрудникам социальных служб, больным, а также контактным группам.





Анастасия Дорохова

21 мая 2020 года



