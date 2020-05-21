Иван Залогин – о масках и штрафах Вопрос руководителю департамента здравоохранения Орловской области был задан в рамках онлайн пресс-конференции.





Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «Масочный режим распространяется на торговые сети, общественный транспорт, закрытые какие-то помещения. Нахождение на улице масочный режим не регламентирует. Насколько я понимаю, штраф родителям за нахождение детей без масок не предусмотрен. Единственное, что ряд магазинов может отказать человеку без маски в обслуживании. Если школьнику или студенту вынесено административное наказание – в этом случае информация будет передана родителям. При нахождении на улице без маски люди не штрафуются, и не передается никакая информация никуда. Масок для маленьких детей отдельно нет. Как защитить детей? Прежде всего, ребенку надо объяснить о нежелательности контактов. Следить за тем, чтобы он чаще мыл руки. Правильно кормить и по погоде одевать».





Анастасия Дорохова

21 мая 2020 года



