Орловцы, пострадавшие на производстве, получили новые автомобили Ключи от новых машин получили пятеро жителей региона.





Из-за сложной эпидемиологической обстановки ключи новые автомобились получали индивидуально. Отметим, что всего с 2001-го года, согласно статистике, орловское региональное отделение выдало более 200 автомобилей.





Мария Семак

21 мая 2020 года



