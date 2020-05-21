Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия 1».





- Второй день подряд в регионе выявляется меньше 50-ти случаев заболевания коронавирусом.



- Кровная нелюбовь. Дело двух подростков, которых подозревают в убийстве, передано в суд. По версии следователей, убитая была опекуном одного из парней.



- Как добраться на приусадебный участок и соблюсти социальную дистанцию в наполненном автобусе? Основной причиной дачники называют - сокращение количества маршрутов.



- Губернатор отчитался о поступлении очередной партии средств защиты для медиков



- В Орле начали скашивать траву в парках и на общественных территориях.



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Вести-Орёл

21 мая 2020 года



