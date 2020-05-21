Президент России Владимир Путин предложил провести Единый государственный экзамен 29 июня По его словам, ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто решил поступать в вузы.





Об этом Владимир Путин заявил во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Совещание проходит в режиме видеоконференции.

Владимир Путин: «Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный характер». Выпускники, которые не смогут присутствовать на ЕГЭ в июне по уважительным причинам, сдадут экзамен в августе.





Орловское Информбюро

21 мая 2020 года



