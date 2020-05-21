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Президент России Владимир Путин предложил провести Единый государственный экзамен 29 июня

По его словам, ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто решил поступать в вузы.


Об этом Владимир Путин заявил во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Совещание проходит в режиме видеоконференции.
Владимир Путин: «Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.
Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный характер».
Выпускники, которые не смогут присутствовать на ЕГЭ в июне по уважительным причинам, сдадут экзамен в августе.



Орловское Информбюро
21 мая 2020 года
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