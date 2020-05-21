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В Орле сократили количество дачных маршрутов

Основная причина – отсутствие финансирования.


Перевозки по маршрутам на приусадебные участки были открыты в конце апреля. Правила безопасности – ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции – здесь обязательно. Но, если с первым дела обстоят нормально, то о расстоянии между пассажирами в переполненных автобусах говорить не приходится. На просьбу увеличить количество транспорта - в администрации области отвечают, что средств на дополнительные маршруты нет. Возить дачников не выгодно.

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области:
 «Ездят в основном льготники. Мы из областного бюджета выделили 3 миллиона рублей, чтоб возмещать перевозчикам расходы. Мы сейчас прорабатываем ситуацию с трамвайно-троллейбусным предприятием, которое получило 45 автобусов. Часть из них планируем к середине лета запустить. Правда, не везде большие автобусы могут развернуться. Мы к этому тоже будем готовиться».



Татьяна Тимохина
21 мая 2020 года
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