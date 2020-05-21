Юный орловец стал призером он-лайн Чемпионата России по ушу Андрей Великанов завоевал бронзу в дисциплине таолу-тайцзицзянь.





Онлайн Чемпионат и первенство России по ушу были приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 542 спортсмена из 37 субъектов России. На турнире было представлено 10 дисциплин ушу. Каждый спортсмен присылал видео своего выступления, после чего судьи выставляли оценки через интерактивную электронную программу. Итоговую оценку формировал старший судья.





Анастасия Дорохова

21 мая 2020 года



