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Эффективное лечение сердечно-сосудистых заболеваний - одна из главных задач национального проекта «Здравоохранение»

Как повлияла пандемия на его реализацию?


Региональный сосудистый центр при областной больнице - единственное место в области, где выполняют высокотехнологичное хирургическое лечение сосудистых заболеваний. Поток карет скорой помощи сюда не прекращается. И каждый пациент потенциально опасен. Средства защиты не только и у врачей приемного покоя, и у хирургов.

Алексей Середицкий, заведующий отделением РХМДЛ Орловской областной клинической больницы: «Мы сейчас ко всем пациентам вынуждены относиться как к инфицированным. Бывает, скорая привозит пациента и у него нельзя собрать анамнез.»

Здесь подготовлены операционная и условия для больных с СOVID. Но пока они не пригодились. А количество плановых операций не только не уменьшилось, а даже возросло. Во многом благодаря новому ангиокомплексу, который был куплен для больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Есть и еще одна мера должна помочь пациентам сердечно-сосудистыми патологиями встать на ноги. С января всем перенесшим инфаркт и инсульт и побывавшим на операционном столе пациентам год будут выдавать необходимые для лечения лекарства бесплатно.

Программа нацпроекта «Здравоохрание» рассчитана до 2024 года, но уже сейчас цифры статистики меняются к лучшему. За четыре месяца этого года несмотря на пандемию летальность только от инфаркта миокарда снизилась на 2,5%.


Елена Литинская
21 мая 2020 года
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