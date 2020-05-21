Достройка орловского «Титаника» - как решение с формированием коечного фонда в Орловской области Этот вопрос был поднят сегодня на Совете Федерации.





Напомним, в одиннадцатиэтажном здании предусмотрено стационарное отделение на 500 мест. Как отметил сенатор Василий Иконников, таких объектов в стране не много и необходимо сформировать федеральную программу по завершению строительства.



Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: «Очевидно, что без федеральной поддержки это здание мы не достроим. И когда на федеральном уровне говорят о создании дополнительного коечного фонда во всех регионах и вкладывают значительные деньги, то логика говорит о том, что в этот корпус, в который вложили 1,7 млрд рублей и требуется еще 600 миллионов вложить, чтобы достроить. 85% готовность. Федеральный центр должен создать специальные программы для оказания поддержки субъектам федерации, в том числе Орловской области, для достройки таких объектов».

С этим предложением сенатор обратился к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой, которая выступала на «Парламентском часе» во время заседания Совета Федерации. Предложение Василия Иконникова поддержала председатель Валентина Матвиенко.



Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации ФС РФ: «Остался один рывок. Эта больница нужна для области. Пожалуйста, поручите Минздраву, Минэкономики, кому вы считаете нужным, рассмотреть и поддержать, чтобы как можно быстрее завершить этот объект. Чем больше мы будем тянуть, тем больше нужно будет средств».

Вопрос о завершении строительства «Титаника» поднял и губернатор Орловской области. Эту тему Андрей Клычков обсудил с руководителем оперативного штаба по противодействию инфекции Сергеем Собяниным. Совместно они подготовили письмо в правительство страны. Об этом глава региона сообщил во время ежедневного выступления в социальных сетях.





Мария Семак

21 мая 2020 года



