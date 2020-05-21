четверг 21.05.2020 23:47:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Достройка орловского «Титаника» - как решение с формированием коечного фонда в Орловской области

Этот вопрос был поднят сегодня на Совете Федерации.


Напомним, в одиннадцатиэтажном здании предусмотрено стационарное отделение на 500 мест. Как отметил сенатор Василий Иконников, таких объектов в стране не много и необходимо сформировать федеральную программу по завершению строительства.

Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: «Очевидно, что без федеральной поддержки это здание мы не достроим. И когда на федеральном уровне говорят о создании дополнительного коечного фонда во всех регионах и вкладывают значительные деньги, то логика говорит о том, что в этот корпус, в который вложили 1,7 млрд рублей и требуется еще 600 миллионов вложить, чтобы достроить. 85% готовность. Федеральный центр должен создать специальные программы для оказания поддержки субъектам федерации, в том числе Орловской области, для достройки таких объектов».

С этим предложением сенатор обратился к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой, которая выступала на «Парламентском часе» во время заседания Совета Федерации. Предложение Василия Иконникова поддержала председатель Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации ФС РФ: «Остался один рывок. Эта больница нужна для области. Пожалуйста, поручите Минздраву, Минэкономики, кому вы считаете нужным, рассмотреть и поддержать, чтобы как можно быстрее завершить этот объект. Чем больше мы будем тянуть, тем больше нужно будет средств».

Вопрос о завершении строительства «Титаника» поднял и губернатор Орловской области. Эту тему Андрей Клычков обсудил с руководителем оперативного штаба по противодействию инфекции Сергеем Собяниным. Совместно они подготовили письмо в правительство страны. Об этом глава региона сообщил во время ежедневного выступления в социальных сетях.


Мария Семак
21 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.