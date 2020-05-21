Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- 600 миллионов - чтобы "Титаник" остался на плаву. Региональные власти направили обращение в правительство страны с просьбой выделить средства на завершение строительства.



- Пандемия - не повод забыть о других болезнях. Как в регионе лечат пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям? Расскажем в нашей программе.



- Бронза - за победу в турнире нового формата. Орловский спортсмен завоевал награду в онлайн-Первенстве по Ушу.



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Вести-Орёл

21 мая 2020 года



