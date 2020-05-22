У орловских первоклассников начинаются каникулы Завершающая четверть первого учебного года у детей получилась не совсем обычная. О том, как справились с переходом на дистанционное обучение юные ученики и учителя – в материале Эвы Стасюлевич.





С 6 апреля первоклассник Артем Губенков учился на расстоянии от школы. Удаленка, родительские чаты, дистанционное обучение этой весной - неотъемлемая часть школьной жизни. И для родителей, и для школьников оно стало большим испытанием. Но первоклашки справились. Несмотря на технические неполадки в самом начале. Артем научился входить в систему, запомнил и освоил порядок действий и пароли, и приходил на виртуальные уроки самостоятельно, без маминых напоминай. Учебу первоклассникам организовали в виде видеоконференций, по паре часов в день. Домашнее задание они выполняли самостоятельно. Алена Губенкова, мама Артёма: «Мы работаем с мужем. Ребенок у нас сам ждет время конференции. Я ему раньше могла позвонить и сказать, через 15 минут конференция. Теперь уже он мне звонит, когда уроки уже закончились». Испытанием стала разлука с учениками и для классной руководительницы Артёма, Екатерины Луниной. Она признается, что очень страшно было видеть пустые парты. Но все вместе, ученики, родители и учителя смогли заполнить эту пустоту. Даже родительские собрания проводили в формате все тех же видеоконференций. Екатерина Лунина, учительница начальных классов Орловской средней школы №50: «Видеоконференции это очень удобно. Ученики видят учителя, видят друг друга. Это конечно, не живое общение, но что-то приближенное. Но так же если не было возможности, мы искали различные способы взаимодействия. Постоянно мы были на телефонах, индивидуальная работа с детьми проводилась. Каждый ребенок, абсолютно каждый был охвачен вниманием». В классе у Екатерины Луниной 27 первоклашек, и все окончили свой первый учебный год хорошо. Оценок малышне пока не выставляют, но общий уровень знаний показали достойный. Все живут надеждой, что за лето ситуация изменится.





Эва Стасюлевич

22 мая 2020 года



