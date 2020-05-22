Сотрудники Росрыболовства вышли в рейд на орловские водоемы Совместно с инспекторами ГИМС они изъяли немало орудий незаконной рыбалки.





Очередной рейд состоялся на реке Ока. Инспекторы Государственной инспекции маломерных судов вместе с сотрудниками Рыбнадзора проверили соблюдение законодательства по запрету плавания в местах нереста рыб и по эксплуатации маломерных судов. Основная цель таких мероприятий – предотвращение гибели людей на воде, профилактика нарушений правил безопасного поведения на водных объектах. Особенно эта тема актуальна накануне летних каникул и в течение всего купального сезона, так как приоритетом работы сотрудников МЧС является обеспечение детской безопасности, в том числе и у воды.





Иван Суверин

22 мая 2020 года



