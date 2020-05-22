Covid 19: орловцы все чаще выздоравливают За минувшие сутки в Орловской области зафиксировано 63 случая выздоровления. При этом у 32 орловцев официально был зафиксирован коронавирус (1679 случаев с момента начала наблюдений).





Отметим, что количество смертей при этом, по данным сайта стопкоронавирус.рф не изменилось (10 летальных исходов с момента начала наблюдений). Напомним, что для перехода на следующий этап снятия ограничений необходимо, чтобы коэффициент заражаемости был на уровне 1 или ниже. А также количество свободного коечного фонда в регионе был на уровне 50% от общего количества мест в медицинских учреждениях. Одним из вариантов решения проблемы с местами в больницах может стать завершение строительства орловского «Титаника»





Анастасия Дорохова

22 мая 2020 года



