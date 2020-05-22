Орловским индивидуальным предпринимателым упростили подачу заявлений на субсидию

|
Орловским индивидуальным предпринимателым упростили подачу заявлений на субсидиюОрловские ИП теперь могут сформировать заявление на получение субсидии в размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи. ФНС России упростила функционал в Личном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее.
Заявление формируется автоматически на основе данных Личного кабинета. Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление».
Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, можно в специальном сервисе ФНС России («Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях»
). Для этого достаточно ввести ИНН.
Предприниматель должен быть включен в реестр МСП, относиться к одной из пострадавших от коронавируса отраслей, не иметь долгов более 3 тысяч рублей на момент подачи заявления. С полным перечнем условий для получения субсидии можно ознакомиться на сайте ФНС России.
Кроме того, для упрощения навигации на сайте Налоговой службы создана специальная система «Какую помощь может получить мой бизнес?»
, которая по введенному ИНН компании или ИП подскажет, какие еще меры относятся к конкретному плательщику и как ими воспользоваться.
Орловское Информбюро
22 мая 2020 года