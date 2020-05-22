Орловским фермерам дадут денег на строительство и создание рабочих мест

В регионе стартовал конкурс на получение грантов от профильного департамента.

Заявки и документы на конкурс предоставляются с 8 по 29 июня 2020 года включительно. Максимальный размер гранта на один сельскохозяйственный потребительский – не более 70 миллионов рублей, но не более 60% затрат.



Гранты предоставляются на мероприятия, направленные на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.