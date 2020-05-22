В Орле от минирующей моли обработали 343 каштана Прививки от моли получили деревья на бульваре Победы, в сквере Ермолова, на улицах Лескова и Комсомольской.





Работа по спасению каштанов от вредителей будет продолжаться. Всего планируют провести за сезон еще три обработки.



Напомним, деревья поразила «минирующая моль». Чтобы их спасти специалисты делают инъекции в кору. Препарат проникает в листья, которыми питается моль. И в результате она погибает.





Орловское Информбюро

22 мая 2020 года



