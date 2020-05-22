Вузы подводят итоги и готовятся к новому учебному году

Вынужденное использование глобального дистанционного образования вносит серьёзные коррективы в учебный процесс.

Во-первых, обсуждаются цели высшего образования, если это только усвоение некоторого объёма информации и получение навыков, которые передаются онлайн, то да, такое обучение возможно. Но высшее образование это интеллектуальный рост, погружение в культуру, конкуренция, формирование дружеских связей, социализация в определённой среде, то есть воспитание людей, которые потом займут ключевые позиции в обществе, то нет, невозможно.

Во-вторых, существует и положительный опыт дистанционного образования. Можно использовать лекции звёзд науки, но не оставляя возможность живого обсуждения, разбора деталей с участием местных преподавателей. Использование новых технологий может дополнить и расширить визуализацию информации по некоторым темам.

Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева отмечает, что ситуация с пандемией коронавируса значительно повлияла на приёмную кампанию текущего года, сдвинув сроки и формат общения с абитуриентами. «Глобальные университеты» предлагают провести полностью в дистанционном режиме приём документов, конкурс и зачисление. Возможные даты для этого – с 15 августа по 1 сентября.

Вузы заинтересованы зачислить первокурсников до сентября, чтобы начать учебный год вовремя. Но вопрос о дополнительных вступительных испытаниях по творческим специальностям остаётся открытым: пока что вузы надеются, что санитарная обстановка позволит провести их в очной форме, но их очное проведение так же может затормозить процесс зачисления. Если есть возможность проведения таких испытаний дистанционно, то только такой формат и рекомендовано использовать.

Приём документов вузами уже постепенно начинается и далее в июне и июле добавятся заявлениями по всем направлениям. Хотя сама приёмная кампания двухэтапная и идёт примерно 25 дней, но вузы планируют уложиться в столь жесткие рамки. Усугубляется всё тем, что не получится для абитуриентов провести очные консультации. Но большинство вузов заверяют, что в личных кабинетах будут активно общаться с поступающими.

Среди проблем – вузы обращают внимание на особенности зачисления иностранных студентов. Если возможности их личного присутствия не будет, то есть риски, что к сентябрю придётся зачислять онлайн.