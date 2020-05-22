В Орле идет ремонт девяти дорог

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего в списке 11 объектов. На девяти их них подрядчики завершают фрезерование и укладку выравнивающего слоя. На улице Васильевской, например, бригады продолжают установку бордюрного камня, на Автовокзальной заканчивается фрезерование, там также монтируют бордюр. На Московском шоссе старое полотно отфрезеровано, уложен выравнивающий слой, отремонтированы тротуары.

Напомним, масштабный ремонт в Орле в рамках нацпроекта начался 1-го мая. Закончить работы по контрактам подрядчики должны до конца августа.