Прокурор Орловского района встретился с персоналом Плещеевской больницы Обсудили вопросы, связанные с федеральными выплатами медикам, работающим с ковид-пациентами.





Как выяснили правоохранители, в центральной больнице Орловского района стационарно больных коронавирусом не лечат, однако там есть несколько медицинских бригад, наблюдающих за пациентами из контактных групп и выявляющих новые случаи заражения COVID-19. Однако несколько медиков, не входящих в указанную группу, уверены, что также имеют право на получение выплат. В прокуратуре пообещали детально разобраться в ситуации. Александр Петрушенков, прокурор Орловского района: «Все без исключения ваши обращения, касающиеся выплат за работы с больными, заболевшими коронавирусом, а также сотрудниками из группы риска, будут индивидуально, тщательно рассмотрены прокуратурой района, каждому вашему обращению будет дана надлежащая правовая оценка».





Иван Суверин

22 мая 2020 года



