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Прокурор Орловского района встретился с персоналом Плещеевской больницы

Обсудили вопросы, связанные с федеральными выплатами медикам, работающим с ковид-пациентами.


Как выяснили правоохранители, в центральной больнице Орловского района стационарно больных коронавирусом не лечат, однако там есть несколько медицинских бригад, наблюдающих за пациентами из контактных групп и выявляющих новые случаи заражения COVID-19. Однако несколько медиков, не входящих в указанную группу, уверены, что также имеют право на получение выплат. В прокуратуре пообещали детально разобраться в ситуации.
 
Александр Петрушенков, прокурор Орловского района: «Все без исключения ваши обращения, касающиеся выплат за работы с больными, заболевшими коронавирусом, а также сотрудниками из группы риска, будут индивидуально, тщательно рассмотрены прокуратурой района, каждому вашему обращению будет дана надлежащая правовая оценка».



Иван Суверин
22 мая 2020 года
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