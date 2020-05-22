Сегодня утром на орловской объездной автодороге в районе Лужков произошло массовое ДТП В Госавтоинспекции сообщили о четырех поврежденных машинах и четверых пострадавших.





Авария случилась на 374-м километре трассы М-2. По данным полиции, водитель автомобиля «Хонда Аккорд» врезался в попутный «Ниссан», после чего столкнулся со встречными машинами «Нива Шевроле» и «Хёндай Гетц». Пострадали трое водителей, включая предполагаемого виновника ДТП, а также пассажирка «Хёндай». По факту аварии ведется дознание.





Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Иван Суверин

22 мая 2020 года



