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День славянской письменности и культуры пройдет в воскресенье в режиме онлайн

Праздник славянской письменности и культуры пройдет 24 мая в 35-й раз. Исторические моменты, посвященные памятной дате, покажут в информационных выпусках телепрограммы «Вести».


На телеканале «Культура» в 13:00 пройдет трансляция тематического документального фильма, перед которой с праздничным приветствием к зрителям обратится Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
 
В России праздник славянской письменности и культуры отмечается ежегодно в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 г. 
 
Проведение праздника в онлайн-формате связано с реализацией мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории. 
 
Из-за распространения коронавирусной инфекции в стране приостановлено проведение досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.



Орловское Информбюро
22 мая 2020 года
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