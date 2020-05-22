День славянской письменности и культуры пройдет в воскресенье в режиме онлайн

Праздник славянской письменности и культуры пройдет 24 мая в 35-й раз. Исторические моменты, посвященные памятной дате, покажут в информационных выпусках телепрограммы «Вести».

На телеканале «Культура» в 13:00 пройдет трансляция тематического документального фильма, перед которой с праздничным приветствием к зрителям обратится Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В России праздник славянской письменности и культуры отмечается ежегодно в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 г.

Проведение праздника в онлайн-формате связано с реализацией мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в стране приостановлено проведение досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.