Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Кто может рассчитывать на президентские выплаты? Сегодня на этот вопрос медиков ответ искали прокуроры.



- Каков «улов» проверяющих? И что грозит орловцам за незаконную рыбалку? Расскажем в «Вестях».



- Без торжественной линейки и итоговых оценок. Первоклашки региона отправились на каникулы.



- Как учились дистанционно педагоги, родители и школьники? Об этом наш сюжет.



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Вести-Орёл

22 мая 2020 года



