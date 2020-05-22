Когда снимут ограничения в Орловской области? Подробную схему работы приводит Роспотребназдор.





Поэтапный переход к снижению ограничительных мер основывается на ключевых параметрах санитарно-эпидемиологической обстановки: коэффициент распространения инфекции в регионе; свободный коечный фонд; охват тестированием.



Орловская область находится в стадии первого этапа смягчения режима ограничений. При переходе ко второму этапу будет возобновлена работа предприятий торговли большей площади с сохранением ограничения количества людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, отдельных образовательных организаций.



На третьем этапе возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей и площади объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.









Орловское Информбюро

22 мая 2020 года



