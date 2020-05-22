Андрей Клычков пообщался с главврачами орловских больниц Встреча состоялась в формате видео-конференции.





Участниками беседы стали также орловские следователи и работники прокуратуры, представители регионального управления здравоохранения и федерального казначейства.

Андрей Клычков в своих социальных сетях. «Все, кому положена финансовая поддержка, получают и будут получать её в полном объёме», - написал в своих социальных сетях.

Отмечается, что все вопросы по проблемам выплат департамент здравоохранения проверят индивидуально. Свои вопросы можно задать по телефонам: 43-22-70; 43-31-45; 43-13-87.



Напомним, ранее с врачами орловской скорой помощи встречался руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области Анатолий Щуров.





Орловское Информбюро

22 мая 2020 года



