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Андрей Клычков пообщался с главврачами орловских больниц

Встреча состоялась в формате видео-конференции.


Участниками беседы стали также орловские следователи и работники прокуратуры, представители регионального управления здравоохранения и федерального казначейства.
«Все, кому положена финансовая поддержка, получают и будут получать её в полном объёме», - написал  Андрей Клычков в своих социальных сетях.

Отмечается, что все вопросы по проблемам выплат департамент здравоохранения проверят индивидуально. Свои вопросы можно задать по телефонам: 43-22-70; 43-31-45; 43-13-87.

Напомним, ранее с врачами орловской скорой помощи встречался  руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области Анатолий Щуров.


Орловское Информбюро
22 мая 2020 года
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