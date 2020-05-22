Волонтерское движение Орловской области активно включилось в борьбу с коронавирусом Молодые люди делают все необходимое, чтоб помочь больным быстрее пойти на поправку.





В региональном штабе ОНФ даже во время самоизоляции находятся волонтеры. Обращений на «горячую линию» поступает много. Каждое нужно обработать и отработать.



Перед доставкой продуктов волонтеры обговаривают их список. После передают адресату. Если он входит в число заболевших - алгоритм действий «бесконтактный». Связь держат по телефону. Продуктовый набор или лекарства оставляют около двери. С начала пандемии, а на Орловщине - это середина марта, увеличилось не только число нуждающихся, но и случаи мошенничества. Поэтому волонтеры предупреждают.



Алексей Белоусов, руководитель регионального ВОД «Волонтеры медики» в Орловской области: «Мы первые не звоним заявителям. Заявитель оставляет заявку сам. Мы не заходим в дом. Обязательно называем номер заявки, такой же номер заявки называет заявителю в федеральном штабе. Если он сходится, то продолжаем коммуникацию»/

Студенты медики, которые и до пандемии работали в больницах, решили остаться на передовой. Чтоб примкнуть к команде волонтеров не обязательно быть медиком, достаточно желания быть полезным в это сложное время.



Горячая линия волонтеров: 8-800-200-34-11





Анна Вайсергисер

22 мая 2020 года



