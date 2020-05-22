В России возможна вторая волна коронавируса Информацию озвучил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.





Речь идет о периоде с октября по ноябрь. Владимир Путин также отметил важность наращивания проведения тестов, строгого соблюдения всех санитарных норм в период поэтапного снятия ограничений и восстановления экономики.



На совещании также прозвучала информация, что 165 тысяч специализированных коек, развёрнутых в России для помощи людям с тяжёлыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 66% или 110 тысяч.



Напомним, для оборудования в Орловской области дополнительных коек в рамках борьбы с коронавирусом, руководство региона обратилось к федеральному центру с просьбой помочь с достройкой корпуса больницы МОПРа, прозванного в народе «Титаником».





Орловское Информбюро

22 мая 2020 года



