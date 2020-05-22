В Урицком районе возводится обелиск памяти погибших в Великой отечественной войне Он возводится по инициативе жителей на средства народного бюджета и станет центром нового сквера в селе Подзавалово.





Более 400 человек отправили на фронт жители Подзаваловского сельского поселения. Домой вернулись меньше половины.



Задача перед нынешними селянами - узнать все места захоронений земляков, которые по сей день числятся пропавшими без вести. О том, что на родине их помнят и чтят будет говорить возводимый обелиск. Он еще не закончен, но люди к нему уже потянулись. 9 мая сюда приходили целыми семьями.



Уже сейчас на плитах обелиска высечена 401 фамилия. Это не только те, кто ушли и не вернулись, но и те, кто выжил и потом строил мирную жизнь. О каждом герое благодаря местным поисковикам здесь знают если не все, то почти все. За 67 лет работа была проделана огромная. Ее масштабы поразили даже строителей памятника.



Воплотить идею о строительстве обелиска помог народный бюджет. Областная комиссия поддержала инициативу, выделила деньги, более полутора миллионов рублей, свою лепту внес район и конечно местные жители.





Оксана Гранн

22 мая 2020 года



