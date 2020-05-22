В Мценске возводится крупный физкультурно-оздоровительный комплекс Совсем скоро выражение «Спорт – норма жизни» станет для местных жителей привычным.





Работы начались раньше запланированного срока. Стоимость строительства с учетом приобретения оборудования составляет 22,4 миллиона рублей.



Спортивный объект появится на территории школы №7 города Мценска. Здесь разместятся два футбольных поля, один из который в зимнее время станет тренировочной базой для хоккеистов. Полукруглый сектор для стритбола, яма с песком для прыжков в длину, площадка воркаута, зона уличных тренажеров.





Анна Вайсергисер

22 мая 2020 года



