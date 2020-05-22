Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Их работа - помогать. Как волонтеры-медики держат руку на пульсе? Наш сюжет о добровольцах в белых халатах.



- И проволочек быть не должно. Речь о выплатах медработникам. Кому и сколько положено? Ответы - в "Вестях".



- За заслуги перед Отечеством - орден III степени. В праздничный день мы пообщались с академиком Евгением Седовым.



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Вести-Орёл

22 мая 2020 года



