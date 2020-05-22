пятница 22.05.2020 23:43:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Евгений Седов – кавалер ордена за «Заслуги перед Отечеством» III степени

Награду орловскому академику вручил сегодня Андрей Клычков.


«Этот легендарный человек – автор множества научных достижений, которые нашли широкое практическое применение и получили заслуженное признание не только в России, но и за ее пределами. Создав десятки сортов яблонь и груш, он вывел отечественное садоводство на новый уровень, вошел в число 2000 выдающихся интеллектуалов XX века, стал «Международным человеком тысячелетия», - написал губернатор Орловской области в социальных сетях.

Большой ученый сделал подарок и нашей телерадиокомпании - к 50-летию ГТРК «Орел» он вывел специальный сорт, названный «Звезда эфира». Именно в Орле, впервые в мире, под его руководством выведена целая серия триплоидных сортов плодовых культур, ознаменовавшая новую эру в развитии садоводства.

К юбилею Евгения Николаевича Седова ГТРК «Орёл» подготовила передачу «Молодильные яблоки» из цикла «Такая жизнь».
 

 



Анастасия Дорохова
22 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.