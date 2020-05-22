Евгений Седов – кавалер ордена за «Заслуги перед Отечеством» III степени Награду орловскому академику вручил сегодня Андрей Клычков.





«Этот легендарный человек – автор множества научных достижений, которые нашли широкое практическое применение и получили заслуженное признание не только в России, но и за ее пределами. Создав десятки сортов яблонь и груш, он вывел отечественное садоводство на новый уровень, вошел в число 2000 выдающихся интеллектуалов XX века, стал «Международным человеком тысячелетия», - написал губернатор Орловской области в социальных сетях.

Большой ученый сделал подарок и нашей телерадиокомпании - к 50-летию ГТРК «Орел» он вывел специальный сорт, названный «Звезда эфира». Именно в Орле, впервые в мире, под его руководством выведена целая серия триплоидных сортов плодовых культур, ознаменовавшая новую эру в развитии садоводства.

К юбилею Евгения Николаевича Седова ГТРК «Орёл» подготовила передачу

К юбилею Евгения Николаевича Седова ГТРК «Орёл» подготовила передачу «Молодильные яблоки» из цикла «Такая жизнь».









Анастасия Дорохова

22 мая 2020 года



