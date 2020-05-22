Три орловца находятся на аппаратах ИВЛ Информация прозвучала сегодня в рамках прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в социальных сетях.





Речь идёт о жителях Орловской области 1971, 1954 и 1946 годов рождения. Кроме того, по словам Андрея Клычкова, 182 человека находятся в больницах с диагнозом «коронавирус». На карантине 418 человек, 236 с подозрением на коронавирус.

Напомним, за минувшие сутки Напомним, за минувшие сутки 32 орловцам поставили диагноз «коронавирус», 63 человека выздоровели. Новых смертей зарегистрировано не было. Андрей Клычков: «Сегодня в рамках федерального штаба пришла информация о том, что в зону риска по коронавирусу попадают и 15-17 летние подростки. Это как раз те, кто зачастую без масок, кучами по улице гуляют. Это вопрос к родителям. Сейчас не самое время кучковаться».





Анастасия Дорохова

22 мая 2020 года



