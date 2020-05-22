Андрей Клычков: «Я не обещаю, что 1 июня в Орловской области откроются спортивные секции» Губернатор Орловской области в вечернем эфире в социальных сетях ответил на вопрос об открытии спортзалов.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я не обещаю, что 1 июня откроются спортивные секции. Спортивные секции – это большое скопление людей. Индивидуальные занятия спортом никто не отменял, [спорт]залы мы пока не можем открыть. Это второй этап. Мы пока подходим под второй этап. Роспотребнадзор нам не даст ничего сделать».





Анастасия Дорохова

22 мая 2020 года



