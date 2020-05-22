«Карточный домик» в Орле снесут до конца мая Информация об этом прозвучала в социальных сетях в прямом эфире губернатора Орловской области Андрея Клычкова.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «До 30 мая контракт по сносу. Решали вчера вопросы с газовиками о том, чтобы не отключить на долгое время соседние дома».

«Карточным домиком» в Орле называют многоквартирный дом на Набережной Дубровинского №68, где в 2017 году случился «Карточным домиком» в Орле называют многоквартирный дом на Набережной Дубровинского №68, где в 2017 году случился взрыв газа . Спустя время дом был расселен. За свое имущество дольше всех боролся Егор Поляков . ГТРК «Орел» рассказывала о нем в одном из своих материалов.











Анастасия Дорохова

22 мая 2020 года



