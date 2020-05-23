В Орле закрасили рекламу смерти

Полицейские и общественники провели в областном центре антинаркотическую акцию.

В ходе совместного рейда в Железнодорожном районе Орла было удалено свыше 40 надписей направленных на пропаганду незаконного оборота наркотических веществ на жилых домах, зданиях и сооружениях.



Полиция напоминает: нанесение на здания незаконной рекламы по продаже наркотиков является административным правонарушением и регламентируется статьей 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров», в соответствии с которой законодательством предусматривается штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.





Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области