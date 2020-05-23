В Орловской области за минувшие сутки выявлен 61 заболевший COVID-19 Данные на 23 мая приводит официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса - Стопкоронавирус.рф.





Выздоровело 87 человек.

Количество смертей по данным сайта стопкоронавирус.рф не изменилось (10 летальных исходов с момента начала наблюдений). Число смертей от коронавируса по данным властей Орловской области – 21. С момента начала наблюдений в регионе выявлено 1740 случаев заражения, 804 выздоровело.





Орловское Информбюро

23 мая 2020 года



