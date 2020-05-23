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Декларационная кампания продлится до 30 июля

Налоговая инспекция по городу Орлу напоминает об обязанности отчитаться о полученном доходе в прошлом году.


Налоговики Орла определили список 8756 физических лиц, обязанных представить налоговые декларации о полученных в 2019 году доходах, в том числе от продажи недвижимого имущества и транспортных средств.
 
Отчитаться о доходах необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников, а также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
 
Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.
 
В ИФНС по городу Орлу напоминают, что заполнить и представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган не выходя из дома проще и быстрее с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru
 
Кроме того, направить декларацию можно по почте, с помощью портала госуслуг и представив лично в МФЦ, а также опустив документы в специальный бокс на входе в налоговый орган.



Орловское Информбюро
23 мая 2020 года
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