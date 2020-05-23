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Опубликованы данные о заболевших коронавирусом в районах Орловской области

На 23 мая в регионе зарегистрировано 1740 случаев заболевания COVID-19.


В настоящее время COVID-19 подтвержден у 706 жителей города Орла, 255 зараженных – в Мценске и Мценском районе, 155 – в Орловском районе. 

77 – в Болховском районе, 49 – в Новосильском районе, 45 – в Свердловском районе, 44 – в Урицком районе, 43 – в Новодеревеньковском районе. 

39 – в Знаменском районе, 38 – в Хотынецком районе, 32 – в Покровском районе, по 30 – в Верховском районе и Ливнах, 29 – в Глазуновском районе, 26 – в Шаблыкинском районе, 23 – в Залегощенском районе, 18 – в Малоархангельском районе, 14 – в Краснозоренском районе, по 13 – в Колпнянском и Троснянском районах, 11 – в Дмитровском районе.

По 10 – в Ливенском, Должанском, Корсаковском, Кромском и Сосковском районах. 

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.



Орловское Информбюро
23 мая 2020 года
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