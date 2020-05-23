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В Орловской области выросло промышленное производство

Орелстат опубликовал данные за январь-апрель 2020 года.


В этот период рост промышленного производства составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, в апреле текущего года этот показатель упал на 2,3% по сравнению с апрелем 2019 года. Также показатели апреля оказались на 6,2% ниже отметок марта этого года. Причина – приостановка деятельности некоторых предприятий в связи с мерами профилактики по борьбе с коронавирусом.

По итогам четырех месяцев позитивную динамику сохранили обрабатывающий и сырьевой секторы (индексы производства сложились на уровне 106,2% и 108,2% соответственно). Больше всего за этот период выросло производство парной свинины, крупы и муки. Спад зафиксирован по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха и водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов (85,5% и 78,7% соответственно).



Анастасия Дорохова
23 мая 2020 года
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