В ДТП в Орловском районе пострадал ребёнок

В субботу днём столкнулись Лада Приора и Рено Меган. Пострадали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области 23 мая на 349 км автодороги М2 «Крым» в 12:20 произошло столкновение автомобиля Рено и Лады следовавшей во встречном направлении.



В результате аварии пострадали водитель а/м Рено, водитель и два пассажира Лады, девушка и 6-летний ребёнок. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.



На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, ОМВД России по Орловскому району, пожарные и техногенная группа МЧС.



