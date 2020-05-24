В Орловской области пройдет месячник антинаркотической направленности В плане - серия профилактических мероприятий в дистанционной форме.





Среди прочего, в этот период будут работать телефоны доверия, где можно будет оставить информацию о наркопреступлениях, а также получить социально-психологическую и медицинскую помощь наркозависимым и членам их семей.

Номера «телефонов доверия»: УМВД России по Орловской области – (4862) 41-38-56 ;

; Орловский наркологический диспансер - (4862) 77-07-03 ;

; молодежный телефон доверия – (4862) 44-52-55.





Орловское Информбюро

24 мая 2020 года



