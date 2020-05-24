В Орловской области пройдет месячник антинаркотической направленности

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В Орловской области пройдет месячник антинаркотической направленностиВ плане - серия профилактических мероприятий в дистанционной форме.
Среди прочего, в этот период будут работать телефоны доверия, где можно будет оставить информацию о наркопреступлениях, а также получить социально-психологическую и медицинскую помощь наркозависимым и членам их семей.
Номера «телефонов доверия»:
- УМВД России по Орловской области – (4862) 41-38-56;
- Орловский наркологический диспансер - (4862) 77-07-03;
- молодежный телефон доверия – (4862) 44-52-55.
Орловское Информбюро
24 мая 2020 года