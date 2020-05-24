На дополнительные койки для больных коронавирусом в Орловской области выделят более 3 миллионов рублей Департаменту здравоохранения Орловской области поручено подготовить необходимый резерв медицинских кадров.





Глава региона Андрей Клычков подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства Орловской области 3 млн. 389 тыс. рублей на текущий ремонт лечебных учреждений региона для увеличения дополнительного коечного фонда.

Региональному Департаменту здравоохранения дано поручение рассмотреть возможность использования в этих целях инфекционных отделений центральных районных больниц Орловской области.

До 1 июня Департаменту здравоохранения необходимо развернуть дополнительные специализированные койки для лечения больных новой коронавирусной инфекцией из расчета одна койка на 1000 жителей и две койки на 1000 жителей до 1 июля этого года.



Напомним, об увеличении коечного фонда сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях. Речь идет о До 1 июня Департаменту здравоохранения необходимо развернуть дополнительные специализированные койки для лечения больных новой коронавирусной инфекцией из расчета одна койка на 1000 жителей и две койки на 1000 жителей до 1 июля этого года.Напомним, об увеличении коечного фонда сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях. Речь идет о 50 койках для больных коронавирусом в НКМЦ имени З. Круглой.





Орловское Информбюро

24 мая 2020 года



