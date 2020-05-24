Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании Закон вводит понятие «дистанционное электронное голосование» и предусматривает возможность голосовать по почте и в электронном виде. Также появилась возможность проводить сбор подписей избирателей с помощью портала «Госуслуги».





Документ доступен на портале правовой информации.



Закон позволяет использовать почту и электронное голосование на выборах всех уровней и референдумах.



По словам соавтора поправки к закону депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Вяткина, внесенные изменения не затронут всероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны.











Орловское Информбюро

24 мая 2020 года



