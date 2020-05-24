В Орловской области - 68 новых случаев COVID-19 С начала наблюдений заболело 1808 человек.





По данным сайта стопкоронавирус.рф за минувшие сутки в Орловской области было зафиксировано 68 новых случаев заражения (1808 с начала наблюдений), выздоровело 37 орловцев (841 с начала наблюдений). Также федеральные источники сообщают о двух новых смертельных случаях (12 с начала наблюдений).







Орловское Информбюро

24 мая 2020 года



