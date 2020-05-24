Неисполнение муниципальных контрактов в Орле стало поводом для возбуждения уголовного дела

Городская администрация задолжала предпринимателям 870 миллионов рублей.

Прокуратура Советского района города Орла после проведённой проверки установила, что с января 2019 года по настоящее время должностными лицами финансово-экономического управления администрации г. Орла были заключены муниципальные контракты, не обеспеченные бюджетными денежными средствами. Выполненные работы в размере 870 млн рублей оплачены не были.



Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. На их основании возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).



В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура Орловской области направила представление заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области, а прокуратура Советского района – главе администрации города Орла.