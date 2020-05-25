В Орле скончался активист и общественник Рафаил Исламгазин Об этом стало известно 24 мая.





10-лет назад Рафаил Исламгазин создал в Орле Школу жилищного просвещения. Организация помогала жителям города разбираться с тем, как работает сфера ЖКХ, разъясняла правила взаимодействия с управляющими компаниями, учила оформлять документы любой сложности. Основными учениками этой школы становились старшие по подъездам и домкомы, которые потом переносили знания остальным орловцам. «Принципиальность в этом выдающемся человеке сочеталась с умением уважать мнение другого человека, полемизировать исключительно аргументированно. Это был очень умный и интересный собеседник, общения с которым мне лично будет очень не хватать. Такие люди бесценны для местного самоуправления», - написал в социальных сетях глава администрации города Орла Александр Муромский.





Анастасия Дорохова

25 мая 2020 года



